ضبط 10 أطنان مصنعات دواجن دون مستندات في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط 10,5 طن مصنعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع شركة صناعات غذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.