نصائح لأكرم حسني في «مكتوب عليا» بعد فقدان حب حياته وكيف يستعيده

أثارت الحلقات الماضية من مسلسل “مكتوب عليا” لأكرم حسني الذي يلعب دور جلال إشادة كبيرة، وللأسف مع كل حبه لسلمى التي تجسد دورها هنادي مهنا قد خسرها وقام بتطليقها، لذلك نقدم في السطور التانية نصائح لجلال الشهير بجلجل حتى يستعيد حب حياته.

فكثير من الأشخاص كان لديهم علاقات أنهارت بسبب اختلافات سابقة، ربما كان لديك سوء تفاهم، في بعض الأحيان يمكن لنزاع مرير من الماضي أن يمنع الأحباء من المصالحة.

ومع ذلك مع بعض الجهد يمكنك البدء في حل النزاعات وسوء التفاهم مع الأحباء:

هذه هي الخطوات الخمس الأساسية التي يمكنك اتخاذها لاستعادة أي علاقة من خلال موقع centerstone

اعرف نفسك

قبل أن تحاول الاتصال بحبيب مفقود، يجب عليك أولاً تقييم دافعك، لماذا من المهم إجراء هذا الاتصال؟ فيما يلي الدوافع التي قد تنطبق على حالتك:

أنت تدرك أن الحياة أقصر من أن تحمل ضغائن.

أنت على استعداد لطلب المغفرة.

أنت تقر بأنك لم تقم بمحاولة توعية من قبل.

تريد أن تفهم وجهة نظرهم.

تريد إيصال مشاعرك قبل فوات الأوان.

أنت ترغب في استعادة العلاقة التي فقدتها وأنت على استعداد لتقديم تنازلات.

أنت تقر بأنه لا يوجد وقت مثالي للتواصل مع الشخص الآخر، ولا يوجد وقت مثل الوقت الحاضر.

مصارحة نفسك

بعد أن توضح دافعك للتواصل، يجب عليك أيضًا قبول عدم وجود ضمانات للمصالحة، لا تدع الخوف يشل حياتك، إن الرغبة في المصالحة دون اتخاذ إجراء يجعلك أكثر ضعفًا. من خلال وضع نفسك على المحك، تعلم أن تعترف عندما تكون مخطئا، كلما أسرعنا في مصارحة أنفسنا واعترافنا بارتكاب الأخطاء، زادت سرعة قدرتنا على صنع السلام.

استمع للفهم

لا توجد قيمة في التواصل إذا لم يكن الاستماع المشترك هو الأساس، خذ وقتًا لسماع وفهم وجهة نظر الشخص الآخر، امتنع عن آرائك واسعى حقًا لتقدير الألم أو اليأس الذي ربما يكون قد تحملوه أيضًا.

تخلص من رحلات الذنب، الدفاع عن موقفك أثناء إثارة الذنب مع الشخص الآخر لن يؤدي إلا إلى إعادة إشعال الشعلة التي أحرقت العلاقة في المقام الأول.

قدم الغفران

الغفران هدية قوية في أي علاقة، يجب أن تكون على استعداد لتقديم المغفرة إذا كنت تريد حقًا تجاوز الماضي.

قد يحتاج الشخص الآخر إلى وقت للتفكير في اقتراحك واستجابته، لا تتعجل في لم الشمل، وإلا فقد لا يتوفر للعلاقة الوقت الكافي للتوفيق التام.

لديك توقعات واقعية

بدون توقعات واقعية، فإن أملك في التجديد لن يؤدي إلا إلى الاكتئاب، قد يكون من غير الواقعي أن يعلن حبيبك على الفور أخطائه ويتوسل منك المغفرة.

لا يمكنك التحكم في استجابتهم أو عدم وجودها، يمكنك أن تعد نفسك للتعامل مع رد فعلهم، أنت مسؤول عن أفعالك والطريقة التي تعيش بها حياتك.

المصالحة والاستعادة قويتان إذا كانتا تستندان إلى الشفاء الحقيقي، بغض النظر عن كيفية تطور الموقف، من المهم الحفاظ على كرامتك واحترامك لنفسك وكذلك للشخص الآخر، امض قدمًا في حياتك وأحب الأشخاص الذين تعيش معهم كل يوم.