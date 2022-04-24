الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع أسعار الخضراوات «جملة» اليوم

خضروات
خضروات

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-4-2022، لدى التجار بالسوق المحلية، باستثناء بعض الأصناف، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

وجاءت أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة كالتالي:

سعر الطماطم بين 5.5 :9.5 جنيهات للكيلو «قفص».

سعر البطاطس بين 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال».
سعر البصل بـ1 : 2.25 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الكوسة من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر الجزر من 1.5 :4 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 4 : 7جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».

سعر الباذنجان البلدي 2.5:4.5جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».

سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي بلدي 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «قفص- شوال».

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 17 جنيهًا للكيلو «قفص».


سعر الملوخية بين 7 : 8 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».

سعر الخيار 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».

أسعار البسلة من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو «شوال».

سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو«قفص».

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو«شوال- قفص».

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 10 : 14 جنيهًا.

أسعار ورق عنب بلدي 8 : 12 جنيهًا.

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه «القطعة».

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 ربطة».

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».

أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضراوات سعر الطماطم سوق العبور سعر البطاطس سعر البصل سعر الخيار سعر الباذنجان الأبيض سعر الباذنجان الرومي سعر الباذنجان البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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