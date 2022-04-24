الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع أسعار الخضراوات «جملة» اليوم
انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-4-2022، لدى التجار بالسوق المحلية، باستثناء بعض الأصناف، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.
وجاءت أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة كالتالي:
سعر الطماطم بين 5.5 :9.5 جنيهات للكيلو «قفص».
سعر البطاطس بين 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال».
سعر البصل بـ1 : 2.25 جنيه للكيلو «شوال».
سعر الكوسة من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «قفص».
سعر الجزر من 1.5 :4 جنيه للكيلو «شوال».
سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.
سعر الفاصوليا من 4 : 7جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».
سعر الباذنجان البلدي 2.5:4.5جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».
سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».
سعر الفلفل الرومي بلدي 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «قفص- شوال».
سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل الألوان من 9 : 17 جنيهًا للكيلو «قفص».
سعر الملوخية بين 7 : 8 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».
سعر الخيار 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».
أسعار البسلة من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو «شوال».
سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو«قفص».
سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».
سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو«شوال- قفص».
أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».
أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».
أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.
أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.
أسعار ورق عنب بناتي 10 : 14 جنيهًا.
أسعار ورق عنب بلدي 8 : 12 جنيهًا.
أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».
سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».
سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه «القطعة».
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.
سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.
شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».
بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».
جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».
كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 ربطة».
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».