الطماطم بـ5.5 جنيه.. تراجع أسعار الخضراوات «جملة» اليوم

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-4-2022، لدى التجار بالسوق المحلية، باستثناء بعض الأصناف، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

وجاءت أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة كالتالي:

سعر الطماطم بين 5.5 :9.5 جنيهات للكيلو «قفص».

سعر البطاطس بين 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر البصل بـ1 : 2.25 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الكوسة من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو «قفص».

سعر الجزر من 1.5 :4 جنيه للكيلو «شوال».

سعر الخرشوف 17.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 4 : 7جنيهات للكيلو «شوال- تكنة بلاستيك».

سعر الباذنجان البلدي 2.5:4.5جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة- قفص».

سعر الباذنجان الأبيض من 5 : 8 جنيهات للكيلو «شوال- قفص».

سعر الفلفل الرومي بلدي 3.5 : 6 جنيهات للكيلو «قفص- شوال».

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9 : 17 جنيهًا للكيلو «قفص».



سعر الملوخية بين 7 : 8 جنيهات للكيلو «قفص 16 كيلو».

سعر الخيار 3.5 : 5.5 جنيهات للكيلو «قفص 22 كيلو».

أسعار البسلة من 3.5 : 6.5 جنيه للكيلو «شوال».

سعر السبانخ من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو«قفص».

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو «شوال».

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو«شوال- قفص».

أسعار الثوم من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو «شوال- كرتونة».

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو «شوال».

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو «شوال 55 كيلو».

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 10 : 14 جنيهًا.

أسعار ورق عنب بلدي 8 : 12 جنيهًا.

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو «الرابطة 3 كيلو».

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه «الرابطة 3 كيلو».

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه «القطعة».

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو «100 ربطة».

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو «100 ربطة».

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا «القطعة 6 كجم».

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا «الطبق 250ج».