الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة شخص غرق ببحيرة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بمشروع بحيرة ناصر بالكيلو 60 على الطريق الصحراوي، غربي محافظة الإسكندرية وذلك عقب سقوطه بسيارته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق أحد الأشخاص بالكيلو 60 طريق الإسكندرية مصر الصحراوي، بمشروع ناصر قرية محطة 4.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري الي مكان الواقعة للبدء البحث عن الجثمان وتبين أنها لشخص يدعى ممدوح وجار البحث عنه.

ومن جانبه قال أحد الغطاسين إنه تم العثور على جثة الشخص الذي غرق، مؤكدا أنه سقطت به سيارة فجر اليوم السبت البحيرة ولم يتمكن الغريق من الخروج، فيما نجحت جهود الغواصين فى انتشال السيارة.

وأضاف أن هذا الموقع يشهد سقوط السيارات لوجود نزله كبيرة، موضحًا أنه تم العثور على المتوفي، ونقله إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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