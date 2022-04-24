الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور إيبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ أسيوط يقدم
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إيبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال من الأطفال بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

IMG-20220424-WA0008
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

رافقه خلالها الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني والمقدم أحمد الليثي بفرع الأمن الوطني بالقوصية والمقدم إبراهيم محمد عبدالمالك نائب مستشار عسكرى أسيوط والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب وحمادة زين قرشي وهند جوزيف ومصطفى كحيلى أعضاء مجلس الشيوخ وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود نجار رئس مركز ومدينة ديروط والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

IMG-20220424-WA0010
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

وبدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة ايبارشية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة.

IMG-20220424-WA0009
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

ووجه الأنبا ثاؤفيلوس رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين ضمن برنامجه لتنمية الصعيد فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

IMG-20220424-WA0011
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم للتهنئة بالعيد بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط " مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد كما قدم التهاني لقيادات وشعب الكنيسة ثم زار المحافظ ومرافقوه مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الارثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف ايبارشية القوصية بمناسبة العيد مصافحًا الأهالي والاطفال الذين حرصوا على حضور القداس.

IMG-20220424-WA0015
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

وقدم محافظ أسيوط -خلال الزيارة -التهنئة لجميع أساقفة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مؤكدًا على قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور مشيرًا إلى التنمية الحقيقية التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية في كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة " لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

IMG-20220424-WA0016
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

كما وجه الأنبا توماس أسقف القوصية خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة معبراً عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

IMG-20220424-WA0017
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

كان محافظ أسيوط بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد فضلا عن تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والايبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

IMG-20220424-WA0022
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة
IMG-20220424-WA0019
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة
IMG-20220424-WA0018
محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة
السيسي اسيوط محافظة وزارة الأوقاف مجلس النواب عضو مجلس النواب دير المحرق العائلة المقدسة مديرية الأوقاف اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

بدء التقديم لحج القرعة فى أقسام ومراكز الشرطة وإلكترونيًا حتى 6 مايو

«أخبار فاتتك».. كشف تفاصيل وفاة مصريين بالسعودية ومد «التشعيب» بالثانوية العامة

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

حدث ليلًا| جريمة قتل فى عين شمس وانقلاب ميكروباص على صحراوى «القاهرة- الإسكندرية»

مصر فى الصحف الدولية| التحول للاقتصاد الأخضر وأسرار اكتشافات مقبرة توت عنخ آمون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة