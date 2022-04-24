محافظ أسيوط يزور إيبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إيبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط استقبال من الأطفال بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

رافقه خلالها الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعقيد سامح كمال بقطاع الأمن الوطني والمقدم أحمد الليثي بفرع الأمن الوطني بالقوصية والمقدم إبراهيم محمد عبدالمالك نائب مستشار عسكرى أسيوط والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب وحمادة زين قرشي وهند جوزيف ومصطفى كحيلى أعضاء مجلس الشيوخ وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود نجار رئس مركز ومدينة ديروط والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

وبدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة ايبارشية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود رافعين الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

ووجه الأنبا ثاؤفيلوس رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين ضمن برنامجه لتنمية الصعيد فضلًا عن المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات لمشاركتهم احتفالهم اليوم بعيد القيامة والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصرى بكافة طوائفه.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم للتهنئة بالعيد بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط " مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد كما قدم التهاني لقيادات وشعب الكنيسة ثم زار المحافظ ومرافقوه مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الارثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف ايبارشية القوصية بمناسبة العيد مصافحًا الأهالي والاطفال الذين حرصوا على حضور القداس.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

وقدم محافظ أسيوط -خلال الزيارة -التهنئة لجميع أساقفة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد مؤكدًا على قوة الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور مشيرًا إلى التنمية الحقيقية التى شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذه العديد من المبادرات التنموية في كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة " لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين واهتمامه بتنمية الصعيد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

كما وجه الأنبا توماس أسقف القوصية خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة معبراً عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

كان محافظ أسيوط بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد فضلا عن تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والايبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة

محافظ أسيوط يقدم التهاني بمناسبة عيد القيامة