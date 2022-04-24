الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى: الروس أصدقاؤنا ولا أحد يفرض علينا مواقفنا

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن علاقات الجزائر مع روسيا تعود إلى 60 سنة ماضية، مشيرا إلى أن لا أحد يفرض على بلاده أي مواقف بسبب عدم انحيازها.

 

وقال تبون في لقاء إعلامي إن "هناك فاتورة لمواقف الجزائر غير المنحازة، لكن يجب علينا أن نثبت على مواقفنا".

 

وأضاف: "علاقة الجزائر بروسيا تعود إلى 60 سنة ماضية".

 

وتابع: "الجزائر دولة نافذة في حركة عدم الانحياز.. الروس أصدقاء لنا بدون شك ونحن أصدقاء أمريكا بدرجة وكيفية أخرى، ولا أحد يفرض علينا مواقفنا".

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