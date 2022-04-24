الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور روسى: ألمانيا اختارت استراتيجية تقليص العلاقات مع موسكو

السيناتور الروسي
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف

 قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن: "ألمانيا اختارت مسارا استراتيجيا نحو تقليص العلاقات مع روسيا".


وأضاف بوشكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية  ، أن: "الحفاظ على الحد الأدنى من الحوار مع موسكو، وكذلك استمرار شراء الطاقة من روسيا، لا يتعارض مع هذه القطيعة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن هذا هو الواقع الجديد ويجب أن ننطلق منه.


وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد ذكر سابقا أنه بحلول صيف 2024 ستكون ألمانيا مستقلة إلى حد كبير عن الغاز الروسي، وسوف ينخفض ​​الاعتماد على الفحم والنفط من روسيا بشكل كبير بحلول صيف هذا العام.
 

وبدروها.. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "إنه على الدول الأوروبية أن تبني أمنها ليس مع روسيا، ولكن من روسيا".

 

 وعلى صعيد آخر ، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا»، إن روسيا ستواصل العمل في الساحة الدولية لتعزيز مبادئ المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتعاون على أساس توازن المصالح، مضيفة: «لتحقيق هذه الغاية سنواصل التعاون بنشاط مع من يشاطرنا الأفكار من دول بريكس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وأصدقاء وشركاء آخرين».

 

وأضافت «زاخاروفا» في تصريحات لها: «من المهم أن دول بريكس، وكذلك العديد من الدول الأخرى، تركز على تنميتها الذاتية والتعاون الدولي البناء، لا تستسلم الغالبية العظمى من اللاعبين العالميين لمحاولات إقناعها بفرض عقوبات على روسيا، أو على الأقل توجيه انتقادات صريحة لنا».

 

وأوضحت أن الدول التي اختارت نظامًا متعدد الأقطاب تحظى بفرصة للحفاظ على هويتها ووضع سياسات تقوم على مصالح شعوبها، قائلة: «هذه هي الحرية والاستقلال الحقيقيين، الدول التي لا ترغب في الانصياع لتعليمات الغير، يمكنها عدم تبني الأجندة النيوليبرالية، والاستمرار في التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية التقليدية التي بلورتها البشرية على مدى آلاف السنين».

 

وأشارت إلى أن نظام العلاقات الدولية يمر بمرحلة تحول عميق، وأن العالم أحادي القطب كان شيئًا من الماضي قبل فترة طويلة من الأحداث في أوكرانيا.

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وائل لطفي

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