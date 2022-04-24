انطلاق قافلة ثقافية إلى شمال سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة قافلة ثقافية إلى شمال سيناء، حيث تحركت القافلة الثقافية والفنية المشاركة في تنفيذ فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء ومرور ٥٠ عام على انتصارات العاشر من رمضان من قصر ثقافة الاسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل متجهة إلى شمال سيناء، بحضور كل من رئيس الإقليم، المخرج عاطف شكري، أشرف أبو الريش مدير تحرير مجلة روزاليوسف، ضياء دندش مدير تحرير جريدة الجمهورية، الإعلامية ريهام عبدالله معدة ومخرجة البرامج بقناة النيل الثقافية، مدير عام الإقليم، وبحضور نخبة متميزة من الشعراء والمفكرين، حيث استقبلت مواهب أطفال شمال سيناء من أمام قصر ثقافة العريش الوفود باستعراض "على البركة" ترحيبا بهم.

وتفقد رئيس الإقليم معرض الفنون التشكيلية والذي شارك فيه نخبة من أساتذة وفناني شمال سيناء التشكيليين وهم مصطفى بكير، رجب عامر، خليل القراني، جمال فودة، هناء الفار، أحمد راضي، ضحى عصام، خلود احمد، بجانب معرض رسوم أطفال، و معرض منتجات ورش الحرف اليدوية للأطفال، بالإضافة لمعرض ذوي الهمم للأشغال اليدوية، ومنتجات ورش المرأة و نتاج ورشة الاوريجامي لذوي الاحتياجات للفنان هيثم محمد من ذوي الهمم.

كما أقيمت ورشة اكتشاف المواهب للأطفال ببهو قصر ثقافة العريش تحت إشراف أسماء بخيت وإيناس سمير، ثم اتجه الحضور إلى مسرح قصر ثقافة العريش حيث بدأ العرس الثقافي بالسلام الوطني، ثم قدم الحفل مدير عام الإقليم.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس الإقليم حيث اعتلا منصة المسرح وقدم الشكر للحضور من أدباء سيناء والقناة والإعلاميين، كما قدم الشكر للفرق الفنية المشاركة من السويس وبورسعيد لتكبد عناء السفر في تلك الأيام المباركة للاحتفاء بتلك المناسبات العطرة على أرض سيناء المعطرة بدماء شهدائنا والاحتفال مناسبة مرور ٥٠ سنة على انتصارات أعياد تحرير سيناء، بجانب احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، ثم أعلن البدء لسلسلة الاحتفالات التي سوف تمتد على أرض سيناء لعدة أيام للاحتفال بتلك الأعياد المجيدة ثم أعلن عن عدد من المفاجأت ومنها مبادرة المحافظ لتفعيل دور مثقفين و أدباء الإقليم بمشاركتهم في برنامج صبا ، وبكل ترحيب قدم دعم لوجستي للفنانيين التشكيليين بشمال سيناء للسفر لمحافظات الإقليم المختلفة لعرض وتبادل المواهب مع نظرائهم بالمحافظات الأخرى بالإقليم.

كما أشار إلى مبادرة معابر الثقافة بتقديم شعراء شمال سيناء دروع الإقليم لأدباء محافظات القناة المشاركين بالاحتفالات .

تلى ذلك كلمة اللواء أسامة غندور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء الذي نقل تحياته إلى المحافظ للحفل الكريم كما رحب بجميع الحضور ثم قام بعرض بعض النماذج والصور التنموية على أرض سيناء في ظل الأحداث الخاصة بالعملية العسكرية و الحركة التي قام بها الجهاز التنفيذي بالمحافظة لإحداث التنمية على التوازي مع العمليات العسكرية حيث تم إنشاء شبكة مياة جديدة و تم ربطها بمحطة تحلية مياة لمد العريش و الشيخ زويد لدعم ٥ مراكز بالمياة الصالحة للشرب طوال٢٤ ساعة باليوم كما هو بمحافظات غرب القناة وهو مالم يكن يحدث بالسابق في شمال سيناء، كما تم تطوير شبكة الصرف الصحي و الغاز الطبيعي، شبكة الكهرباء حيث تم إنشاء محطتين كهرباء و تم التغلب على مشكلة الكهرباء بعد تدمير الارهاب العديد من أبراج الكهرباء، هذا إلى إقامة عمل المشروع التنموي بوسط سيناء بمركز نخل بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ملحقة بقطعة ارض زراعية وذلك في اطار إقامة شبكة الكهرباء و تحلية المياة و الغاز الطبيعي وذلك لجذب ابناء الوادي و ابناء سيناء لتنمية سيناء وتعميرها للمساعدة في القضاء على اليد السوداء للإرهاب.