الاختيار 3 الحلقة 22| السيسي للمصريين: «تتقطع إيدينا لو اتمدت عليكوا»

الاختيار ٣

وعد قطعه الجيش المصري على نفسه من سنوات، وهو أن يكون في صفوف الشعب دومًا للاستماع إلى ما يحتاجونه من مطالب وكذلك حمايتهم من كل قوى الشر والإرهاب وذلك ما حدث خلال العام 2013 إبان حكم الإخوان.

ويتضح ذلك في الحلقة الـ22 من مسلسل الاختيار 3 للنجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، حين أعادوا مشهد حديث السيسي أمام القوى السياسية والفنانين وقوى الشعب وهو يعد الجميع بأنه لا مساس بالشعب المصري.

وتعود الواقعة خلال احتفال عرض أوبريت «حبيبي يا وطن»، في جامعة المستقبل، حين قال الرئيس السيسي أن الجيش المصري وطني وعظيم وشريف وصلب: «لا تقلقوا أبدا على بلدكم مصر.. المصريون لما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها».

وأكد وزير الدفاع حينها: «إيده لم تمتد خلوا بالكم من هذا الكلام جيدا.. إحنا إدينا تنقطع قبل ما تمسكم، كان فيه 150 ألف جندي في الشارع، إحنا كنا نناضل عشان لايؤذى أي مصري، ونحارب عشان لا يؤذى أي مصري، وعشان مصر تفضل مصر، وهتفضل مصر».

وتابع الرئيس: «من 3 أسابيع أقسمت قسما، يا ريت كلكم تكونوا سمعتوه.. أنا قلته عشان كل مصري قاعد في بيته يكون مطمئن، مش عاوز أنسى أقول لأهلي المسيحيين كل عام وأنتم بخير، وأنا عاوزكم توجهوا التحية لمصر».

مسلسل الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية بإيادي جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يتحدث فيه اللواء عبدالفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية آنذاك) إلى كل من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد مرسي.

وحذّر السيسي في التسريب قيادات جماعة من إحداث أي أعمال عنف أو اضطرابات في أثناء الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالسيطرة على أنصار الجماعة.

وتضمنت أحداث الحلقة تواصل علميات حملة توقيع استمارة «تمرد»، التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء