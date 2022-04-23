السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة للحكومة لتعمد إعلانات رمضان ترسيخ صورة ذهنية سلبية لذوي الإعاقة

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي،  رئيس مجلس النواب بخصوص اعتماد إعلانات رمضان ترسيخ صورة ذهنية سلبية لذوي الإعاقة.

وجاء نص طلب الإحاطة المقدمة من النائبة كالآتي، أنه بعد الاطلاع على المادة 134 من الدستور، وعلى المواد (212، 213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نرجو من سيادتكم الموافقة علي إدراج طلب الإحاطة التالي إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي .

وقالت النائبة في طلبها:" نحيط علم سيادتكم بتجاوز عدد من الإعلانات المعروضة في شهر رمضان لحدود اللياقة والمهنية في تصويرهم للشرائح الاجتماعية المختلفة في مصر ومنهم ذوي الإعاقة عن طريق تصدير صور مسيئة لهم ونمطية". 

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وأضافت: "بالرغم من الدعم والتمكين غير المسبوق لذوي الإعاقة من القيادة السياسية، في محاولة لكسر الصورة الخاطئة لهم في المجتمع، رصدنا إعلانًا في شهر رمضان هذا العام لجمعية خيرية شهيرة يقوم بتصوير ذوي الإعاقة في حالة فقر وعوز وربط إعاقتهم بحاجتهم للمال في محاولة لجذب التبرعات من المشاهد".

ونشدد هنا أن ذوي الإعاقة موجودون داخل كافة طبقات المجتمع وأطيافه حيث يمثلون اكثر من 20 مليون مصري علي مستوي الجمهورية علي أقل تقدير وبالتالي، فإن محاولة ربطهم بالحاجة والعوز والفقر لاستمالة المشاهد، تأتي بفاتورة اجتماعية خطيرة تتمثل في استمرار القولبة والنظرة السلبية لهم، مما يساهم في وصمهم وإحباطهم واغتيالهم معنويًا. 

واختتمن :"  نطلب من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي التحرك باسم ذوي الإعاقة في مصر بخصوص هذا الشأن ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام تفعيلًا لدورة الرقابي و تنفيذًا للائحة التنظيمية التي أعلن بها الضوابط المهنية والأخلاقية في بداية رمضان، وصونًا لكرامة أبنائنا من ذوي الإعاقة واحترامًا لعقل المشاهد على أن يتم إحالة الطلب إلي لجنة الاعلام بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم".

 

النائبة أميرة صابر السيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعلانات رمضان ذوي الإعاقة

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