السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع رؤساء الأحياء والمدن آخر الاستعدادات خلال فترة الأعياد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء، لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإصدار التراخيص الجديدة، وموقف منظومة جمع ونقل المخلفات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف صيانة معدات النظافة، حيث استعرض كل رئيس حي ومدينة موقف الأعطال ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو كافة الأعطال الخفيفة والمتوسطة، كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم خلال فترة عيد الفطر وعيد القيامة مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المساجد بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الأوقاف.

وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم حي أول وثان المحلة بعدد ٥٠ صندوق نظافة، موجها كافة المدن بصيانة الصناديق قبيل عيد الفطر المبارك، كما وجه رؤساء المدن بتكثيف أعمال رفع الإشغالات وخاصة في أماكن التجمعات والمدارس والمستشفيات.

واختتم الاجتماع بالتوجيه بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الغربية يناقش رؤساء الأحياء والمدن اخر

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وائل لطفي

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