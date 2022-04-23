اليوم العالمي للكتاب.. زينب عفيفي: محظوظة بعملي في مجال الكتب

تحدثت الكاتبة الروائية زينب عفيفي، عن علاقتها بالكتب وعن أهم وأبرز الكتب التي شكلت وجدانها، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.

وقالت عفيفي لـ"الدستور": "لا أتذكر أول كتاب قرأته في حياتي، لكني أتذكر أنه كان يوجد في بيتنا مكتبة صغيرة تضم كتب عظيمة من أعمال دوستويفسكي، وسارتر والبير كامي، وبعض أعمال نجيب محفوظ ويحي حقي وتوفيق الحكيم، وكان أخي الأكبر هو من أوجد هذا الصرح العظيم في بيتنا لأنه قارئ شره، علمني حروف الهجاء والقراءة منذ نعومة أصابعي فأصبحت الكتب تعيش بجواري ومعي، وبين كتب دراستي التي كنت اسرق الوقت كي أقراها سرا.

وتابعت: "بدأت مع سلسلة المكتبة الخضراء وقصص سندريلا وذات الرداء الأحمر والأميرات الثلاث، ثم جاء في عمر المراهقة روايات إحسان عبد القدوس التي قرأتها مرتين مرة في سن صغير ومرة بعد أن نضجت تجربتي في القراءة كي أفهم محتواها السياسي.

وأضافت عفيفي "وفي مرحلة القراءة المبكرة، لم أحدد كتاب بعينة وإنما كنت أقرأ كل ما يقع بين يداي، حتى صارت القراءة عادة من عادتي التي أدمنتها مبكرا وصارت جزء من حياتي حاليا، مما يصعب التوقف عند كتاب بعينه، الكتب يعني قراءة ، والقراءة هي فعل حياة.

ولفتت عفيفي إلى أنه كان هناك ما يطلق عليه الحظ فأنا محظوظة لأنني عملت صحفية في مجال الكتب على مدى عشرين عاما من عمري الصحفي كنت أقدم صفحة كتب كل أسبوع في جريدة أخبار اليوم، مما تحتم على أن أقرأ ما لا يقل عن خمس كتب أسبوعيا وما لا يقل عن أربعة كتب قراءة سريعة، كي أقدم تسع كتب كل أسبوع للقارئ العادي، وهذا أمر جعل من سؤال: ما هو الكتاب الذي أثر في تكويني سؤالا صعبا؟!، لكن هناك كتب أحب قرائتها وارتاح نفسيا معها مثل أعمال دوستويفسكي ونجيب محفوظ، استيقان زفايغ، وهيمنجواي، وسيمون دو بفوار، غادة السمان ، وكوليت خوري، إنعام كي جه، فالقراءة كما يقول هنري ميلر هي فعل إبداعي بالمعنى العميق، فالكتب وحدها لم تشكل تكويني وإنما السفر إلي معظم بلاد العالم أيضا، إضافة إلى لقاءاتي العديدة بعمالقة الأدب والفكر في مصر والوطن العربي والعالم . وهذا أمر يطول شرحه.