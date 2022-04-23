السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمم المتحدة» تنظم مؤتمرًا لإنقاذ خزان صافر في اليمن

جريدة الدستور

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستنظم مؤتمرًا دوليًا لجمع التبرعات لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي غرب اليمن.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة اليمن الفضائية، إنه "بمناسبة يوم الأرض (22 أبريل من كل عام)، تعمل الأمم المتحدة في اليمن على المساعدة في منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني".

وأضاف أن الأمم المتحدة وهولندا ستشاركان في 11 مايو المقبل في رئاسة حدث إعلان التبرعات للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي.

كانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق، عن حاجتها لجمع 80 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في مايو المقبل، لتمويل خطة إنقاذ الخزان النفطي التي تشمل استئجار سفينة كبيرة لنقل مخزون الناقلة، والذي يزيد على مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التي ستستمر لمدة 18 شهرا.

والناقلة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صورا من الأقمار الصناعية، سابقاً، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم، فيما حذرت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) الدولية، من خطورة حدوث انفجار في الخزان وتأثيره على الدول المطلة على البحر الأحمر.

على صعيد متصل، واصلت مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة في مختلف جبهات القتال بعدد من المحافظات وسجلت أكثر من 100 خرق.

وبحسب الفضائية اليمنية، ارتكبت المليشيا الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 100خرق للهدنة بمحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وواصلت المليشيا إستهدافها المتكرر للمناطق المدنية شرق حيس وفي مديرية مقبنة غرب تعز بالأسلحة الرشاشة.

نيويورك صافر خزان صافر في اليمن خزان صافر الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا للجماهير الإثنين

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

دورات مجانية فى التحول الرقمى للمتفوقين بـ«علوم سوهاج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

"الرد الاقتصادي".. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها