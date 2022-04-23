لخلافات الجيرة.. إصابة 6 في مشاجرة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، نتيجة وقوع مشاجرة بمدخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع مشاجرة بشارع كوزو بمدخل مدينة إدكو، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج.

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من:- إبراهيم محمد محمد، 45 عاما، محمد محمد مرسي، 35 عاما، محمد عبد العزيز محروس، 26 عاما، أحمد عبد العزيز محروس، 29 عاما، سعد محمود محمد، 19 عاما، حسام محمد البنا، 30 عاما، جميعهم مقيمون مدينة إدكو، ومصابين بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وشهدت محافظة البحيرة منذ قليل إصابة ١١ شخصاً بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص نتج عنه إصابة ١١ شخصاً بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون يفيد العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.