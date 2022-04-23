تفعيلاً لقرار حظر نقل رؤوس الماشية.. إزالة 14 حظيرة بقرى إدفو

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة، حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

واستهدفت الحملة إزالة 10 حظائر لرؤوس الماشية مقامة على مساحة 9 آلاف م2 بإحدى الأراضى الزراعية بقرية كلح الكرنك، وبالتوازي جارى استكمال أعمال الإزالة لـ 4 حظائر أخرى بمساحة 3 ألاف م2 بقرية الصعايدة بحرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحظائر.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة.

وتطبيقاً وتفعيلاً للقرار الذي أصدره المحافظ والخاص بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، وكذا حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها، والتحصينات التي تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

جدير بالذكر أن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمجابهة ظاهرة المستريحين بكل حزم من خلال إزالة أى تعديات لمبانى تستخدم كحظائر لرؤوس الماشية الخاصة بهؤلاء التجار، وتحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لمتابعة ورصد هذه الظاهرة، والعمل بكل قوة على مجابهتها للحفاظ على الثروة الحيوانية وثبات أسعار اللحوم بالأسواق.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة تعدى لأحد تجار الماشية بحوض العجمى بالمدينة على مساحة 175 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض لاستخدام المبنى كحظيرة للماشية.

كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة تعدى آخر على مساحة 1050 م2 قام به نفس التاجر على أرض زراعية، وفى السياق نفسه وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مشددة لكافة المسئولين بالأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة استهدفت إزالة 12 حالة تعدى على مساحات وصلت إلى 7400 م2 ، منها 6 حالات تم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، و6 حالات أخرى فى المهد تم إزالتها، ولم يستدل على المخالفين، وجارى التحرى عنهم بمعرفة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.