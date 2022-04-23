السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأورمان»: وضعنا استراتيجية تستهدف توزيع 350 ألف كرتونة غذائية بالمحافظات

مواد غذائية للأسر
مواد غذائية للأسر المستحقة

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنها وضعت استراتيجية تستهدف توزيع 350 ألف كرتونة غذائية بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشاد شعبان بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. 

وكثفت جمعية الأورمان العمل جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن، لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة لقلوبهم في الشهر الكريم.  

واختتم أن توزيع كرتونة رمضان تم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن تكون الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

السيسي محدودي الدخل الجيش المصرى المبادرة الرئاسية حياة كريمه الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان

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وائل لطفي

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