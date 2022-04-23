«الأورمان»: وضعنا استراتيجية تستهدف توزيع 350 ألف كرتونة غذائية بالمحافظات

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنها وضعت استراتيجية تستهدف توزيع 350 ألف كرتونة غذائية بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشاد شعبان بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد.

وكثفت جمعية الأورمان العمل جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن، لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة لقلوبهم في الشهر الكريم.

واختتم أن توزيع كرتونة رمضان تم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها وأن تكون الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي.