مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب مجد حسيبو

رفض مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفع الحصانة عن النائب مجد حسيبو أبو الحسن، في القضية رقم 4967 لسنة 20/21 إدارى إدفو، وذلك لتصالحه مع الشاكي أمام النيابة العامة المختصة في قضية تحرير شيكات بدون رصيد.

وعرض المستشار عبدالله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الذي انتهى فيه إلى رفض طلب رفع الحصانة، قائلًا: «الواقعة تتلخص في أن الشاكى أبلغ في تحقيقات النيابة العامة، أن النائب حرر له 14 شيكًا بقيمة مليونين و917 ألف جنيه، إلا أن البنك أفاد بعدم وجود رصيد قائم، وأفاد المشكو أنه تربطة معاملات تجارية مع النائب منذ عام 2009 وبدأ في المماطلة بعد عضويته بالشيوخ».

وأشار رئيس التشريعية، إلى أن النيابة العامة أرسلت - بتاريخ 21/4/2022 - كتابًا يفيد بالتصالح بين النائب والشاكي وهي من الجرائم التي يسقط فيها الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما يتعين رفض طلب رفع الحصانة.