السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة التحقيق الروسية: سنحقق في وجود مخربين من القوات الجوية البريطانية في أوكرانيا

القوات الجوية البريطانية
القوات الجوية البريطانية

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستحقق في معلومات عن أنشطة لمخربين تابعين للقوات الجوية الخاصة البريطانية في مناطق أوكرانيا.

وذكرت اللجنة الروسية في بيان اليوم السبت أن رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، أصدر تعليمات بتحليل المعلومات حول نشر بريطانيا لمتخصصين في التخريب بالقرب من لفيف غرب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن هذا التحقيق سيجري في إطار القضايا الجنائية قيد التحقيق بشأن جرائم النازيين الأوكرانيين.

وأضاف البيان:"أن اللجنة ستفحص البيانات المتعلقة بهذا الأمر في نطاق اختصاصها، وستبحث عن الأشخاص المتورطين في دعم النظام النازي الحالي في كييف للقيام بأنشطة التخريب في أراضي أوكرانيا ولا سيما الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والعسكريين الروس".

يُذكر أن مصادر روسية تشير إلى أن بريطانيا أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفيف لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية، موضحة أن هؤلاء يتخصصون في تنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية وعمليات اغتيال للشخصيات السياسة التحضير لهجمات إرهابية.

لجنة التحقيق الروسية مناطق أوكرانيا أوكرانيا أراضي أوكرانيا أزمة أوكرانيا

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