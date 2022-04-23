يعالج الهيشان والجفاف.. تعرف على فوائد زيت جنين القمح للشعر

يعتبر الاهتمام بالشعر من أكثر الأمور التي تشغل بال السيدات والفتيات، كما أن الكثيرات منهن تعاني من مشاكل كبيرة لها علاقة بطول الشعر أو الهيشان والتقصيف، والجميع هنا يبحث عن حل للمساعدة في التخلص من هذه الأزمات الموجودة منذ زمن بعيد، ويعتبر زيت جنين القمح من أكثر أنواع الزيوت التي تعمل على حل عدد كبير من مشاكل الشعر، حيث يحتوي على عدد كبير من العناصر المغذية للشعر.

في السطور التالية نشير إلى عدد من الفوائد التي تعود على الشعر عند استخدام زيت جنين القمح، وذلك بحسب ما ورد في موقع "cosmopolitan ":

ترطيب الشعر:

يحتوي زيت جنين القمح على عدد كبير من المرطبات الخاصة بالشعر والغنية بالأحماض الدهنية، وهذه الأحماض من شأنها أن تساهم إلى حد كبير بتقليل هيشان الشعر وعلاج التكسير في خصلات الشعر والناتج عن الهيشان، أو الصبغات، أو الحرارة، لذلك من المهم أن يتم مد الشعر بالقليل من زيت جنين القمح للمحافظة على لمعانه وترطيبه.

إنبات الشعر:

يعتبر حلم طول الشعر هو حلم يراود الكثيرات من السيدات والفتيات، خاصة الذين يعانون من مشاكل في الإنبات ووجود فراغات، حيث يساعد زيت جنين القمح على نمو الشعر وتقويته من الجذور وحتى الأطراف، كما أنه له كبير وفعال في تحفيز الخلايا والأنسجة بفروة الرأس فيعمل على نموها وتقويتها، هذا بالإضافة إلى احتوائه على الأحماض الدهنية الغنية بفيتامين E.

علاج جفاف الشعر:

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل كثيرة لها علاقة بالشعر، ولعل مشكلة جفاف الشعر هي أبرز هذه المشكلات، والتي يمكن التغلب عليها بسهولة في حال استخدام زيت جنين القمح، فإن احتوائه على فيتامين e من شأنه أن يعمل على منح الشعر الحيوية والترطيب التي يحتاج إليها، لاحتوائه على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي ما إن وصلت إلى فروة الرأس حتى بدلت هذه المشكلة الخاصة بالجفاف وعملت على حلها على الفور.

كما يمكن استخدام زيت جنين القمح إلى جوار عدد كبير من الزيوت الطبيعية والاستخدام في صورة حمام زيت قبل الاستحمام.