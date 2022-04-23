مصرع سيدة وإصابة 11 في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 أخرين في حادث انقلاب أتوبيس ركاب بمدينة قويسنا بالمنوفية، صباح اليوم، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة والإسعاف للانتقال لموقع الحادث ونقل الضحايا للمستشفى لتلقي الخدمات الطبية.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بانقلاب أتوبيس تحت كوبري جيهان اتجاه القاهرة دائرة القسم، وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل الحالات المصابة إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، والدفع بقوة أمنية لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس، ركاب ومصرع سيدة في العقد الثالث من العمر وإصابة 11 آخرين، وتم نقل الحالات المصابة عند طريق الإسعاف للمستشفى المركزي وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات بعد تحرير المحضر اللازم.