سيولة مرورية في شوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالجيزة

تشهد الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، في محافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور،مع معدلات سير طبيعية، للسيارات الملاكي الخاصة، وهدوء الحالة المرورية على الطرق، وانتشار الخدمات المرورية.

وشهد الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام فى حركة سير السيارات، كما انتظم كورنيش النيل فى الاتجاهين فى حركة سير السيارات، ومنطقة الكيت كات والوراق، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع أحمد عرابي وكوبرى 15 مايو ، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات.

كما شهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة انسيابا مروريا تاما كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وتواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، انتشار رجال المرور في شوارع الجيزة لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ووضعت الإدارة عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.