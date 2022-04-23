الصين: 24411 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي سجل 24411 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، منها 2988 إصابة بأعراض و21423 بدون أعراض.



ويأتي هذا مقارنة مع 18598 إصابة قبل يوم منها 2133 إصابة بأعراض و16465 بدون أعراض.



وسجلت الصين 12 وفاة جديدة جميعها في شنغهاي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4686.



وسجل البر الرئيسي في الصين 199074 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.