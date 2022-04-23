السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجيش الصحراوى» يستهدف مواقع تابعة للقوات المغربية

الجيش المغربي
الجيش المغربي

ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية أن وحداتها استهدفت العديد من مواقع الجيش المغربي وتخندقاته خلال الأيام الماضية.

وقالت إنها استهدفت قطاع المحبس ومناطق أم لكطى، الشيظمية، روس السبطي أمحيبس، التدريب، أكرارة، الفرسيك، سبخة تنوشاد، لعران، أكويرة، ولد ابلال.

و أضافت أن الجيش الصحراوي استهدف خلال الأسبوع الماضي مناطق فدرة التمات، أحريشة ديرت، و سدرة تركانت أكصيبي النخلة وبن زكة ولمكيتب قطاع حوزة.

و أشارت إلى أن "مفارز" أخرى هاجمت تخندقات القوات المغربية بقطاعات الفرسية، والكلتة، وأتويزكي، وبمناطق أكرارة لحديد، وأكرارة الشديدة، والجبيلات البيظ، ولمسامير، وأكرارة العربي، وأكصيبة الشهداء.

وأوضحت أن هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح و المعدات على طول الجدار العازل، حسب نص البيان.

 وفي مارس الماضي ، قالت وحدات "الجيش الصحراوي"  إنها استهدفت تمركزات للقوات المغربية بقطاعات المحبس والفرسية والكلتة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وفق وكالة "واص".

وأفاد بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية بأن مفارز متقدمة من الجيش استهدفت تخندقات للجيش المغربي بمنطقتي أم لكطى وروس الشيظمية بقطاع المحبس.

وأضاف البلاغ أن "الجيش الصحراوي" استهدف أيضًا تمركزات مغربية بمنطقة أكرارة الشديدة بقصف عنيف و مركز مرتين متتاليتين، كما ضربت تخندقات للقوات المغربية بمنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية.

وأشارت الدفاع الصحراوية إلى أن وحدات متقدمة من الجيش استهدفت بنيرانها الجيش المغربي بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة.

وذكرت وكالة "واص"، أن "الجيش الصحرواي ركز  هجماته على القوات المغربية بقطاعي أمكالا والمحبس، مستهدفة مناطق أمكلي الدشرة، وأمكلي الحارة، وروس السبطي، وأكرارة الفرسيك، وأودي الظمران.

المغرب الجيش مغربية مواقع المغربي الصحراوي صحراوى

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