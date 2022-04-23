السبت 23 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جزيرة غمام» الحلقة 21.. خلدون يهدد العايقة بقتل الشيخ عرفات

جزيرة غمام
جزيرة غمام

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل جزيرة غمام حوار بين خلدون والذي يقوم بدورة الفنان طارق لطفي، والعايقة التي تجسد دورها النجمة مي عز الدين، يطالبها فيها بالابتعاد عن الشيخ عرفات.

 

خلدون يهدد بقتل الشيخ عرفات

تضمنت الحلقة الـ21 من مسلسل جزيرة غمام، مشهد يحذر العايقة من الابتعاد عن الشيخ عرفات، بسبب عدم شعوره بأن العايقة وقعت في حب الشيخ عرفات قائلًا: "إحنا بتوع هوى الأيام ياعايقة" 

 

وردت العايقة قائلة: "أنا اتعشق بس ياخلدون.. أنا بس قسمة البلد دي وقفت الشغل"، ليرد خلدون:"ياكبدي.. الدمعة هتفر من عيني.. اللي ربى خير من اللي اشترى يا عايقة".

 

"الشيخ عرفات ملكيش دعوة بيه.. لأن اللي بفشل معه رقبته تهمني".. هكذا لوح خلدون بقتل الشيخ عرفات، لترد العايقة بلهفة ونظرة حزن:" هتقتله"، ليرد عليها خلدون:" أنا غلبان أنا حيالله خلدون.. أنا أشور على حد بقتلة".

خلدون يحث البطلان بضرورة قتل الشيخ عرفات

في مشهد أخر جمع خلدون والبطلان، حيث حث الأول بضرورة مقتل الشيخ عرفات الذي يسبب الكثير من المشاكل له ولعشيرته قائلًا: "عرفات عايز يعدي السور.. فرصتك يا كبير تقتله"، ليرد البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي: "عايزني أقتله ويقولون البطلان قتل الشيخ اللي على الله وألقي عايب القبلي والبحري".

وفي نبره تملئها الخبث قال خلدون: "إحنا نسلط عليه حد يقتله من غير ما تعرف، ونقدم اللي قتله قدام الناس، وبكدا يبقي ملكش دعوة بحاجة".

وكانت قد شهدت الحلقة العشرون من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحداث الشيقة، ومنها تقسيم القرية بواسطة البطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي مع خلدون، وبين الحاج عجمي، وذلك بعدما اشتد الخلاف بينهم.

 مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.                                          

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزية غمام 21 فتحي عبدالوهاب الحلقة 21 مي عز الدين الفنان محمود البزاوي مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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