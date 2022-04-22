الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا بفعل صعود الدولار

الذهب
الذهب

انخفض الذهب واحدا بالمئة اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس، إذ أدت المؤشرات على رفع سريع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.
 

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1934.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 1826 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين. وانخفضت الأسعار 2.1 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 1934.3 دولار للأوقية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع البنك المركزي في مايو .

ووسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مكاسبها على خلفية تصريحات متشددة لبنك الاحتياطي الاتحادي في جهوده للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب أحد الملاذات الآمنة أثناء ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، لتتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يناير، بانخفاض حوالي 5.6 بالمئة حتى الآن.

وانخفض البلاتين 3.9 بالمئة إلى 930.04 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2381.03 دولار

الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

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