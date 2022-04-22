الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى حجاج يحيي حفل عيد الفطر بالمسرح الروماني في الإسماعيلية

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يستعد النجم مصطفى حجاج لإحياء حفلا غنائيا ضخما، وسط جمهوره بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم 5 مايو احتفالا بعيد الفطر المبارك.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الروماني بالإسماعيلية ومن المقرر أن يقدم مصطفى حجاج خلال عدد كبير من أغنياته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير ومنها: "يا منعنع، وأبويا قالي زمان، ويا باي، ونصيبي وقسمتي، وخطوة، وشكشكة، والوجع، وزحمة حياتي، ويلا برة من حياتي، و الله ما ينفع، وسنين، وأه يا حنان"، وغيرها من الأغنيات.

 

ويعمل مصطفى حجاج في الوقت الحالي على تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة حيث يتواجد بشكل شبه يومي داخل الاستوديو على مدار أيام شهر رمضان للانتهاء من أعماله الغنائية الجديدة تمهيدا لطرحها لجمهوره خلال موسم الصيف المقبل.

 

آخر أعمال مصطفى حجاج الغنائية

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان «سنين»، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «ياباي» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات الغنائية الإلكترونية.

 

وتعاون مصطفى حجاج في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، ومهندس الصوت هاني محروس، ووتريات يحيى يوسف وحسن سعيد، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وتم تسجيل الأغنية داخل ستوديو «إم ساوند 1».

 

 

كلمات أغنية «سنين»

سنين بتهرب مننا قدام عينينا

سنين بتصعب نفسنا أكتر علينا

سنين بتهرب مننا قدام عينينا

سنين بتصعب نفسنا أكتر علينا

حبيت وعاشرت ناس كانوا في الأساس كده غدارين

خلوني أقول لنفسى الضربة هتجيلك منين

عرفت شكل الكدابين 

وبقيت عيني في عينيهم 

خدوا من عمرى أحلى سنين 

وجعونى الله يجازيهم

بضحك وعينى مدمعين

على اللى عملته ليهم 

عرفت شكل الكدابين 

وبقيت عيني في عينيهم 

خدوا من عمرى أحلى سنين 

وجعونى الله يجازيهم

بضحك وعينى مدمعين

على اللى عملته ليهم 

اللى غدروا بينا 

كانو نور عينينا 

سنين أغنية “سنين” النجم مصطفى حجاج مصطفى حجاج عيد الفطر المبارك المسرح الروماني بالاسماعيلية المسرح الروماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

«تمرد» عنوان الحلقة 21 من «الاختيار 3»

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

الاختيار 3 الحلقة 21.. الإخوان يحرضون على الفتنة الطائفية في الخصوص

الاختيار 3 الحلقة 21.. انقطاع التيار الكهربائي عن «الحضانات» داخل المستشفيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس