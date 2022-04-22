مصطفى حجاج يحيي حفل عيد الفطر بالمسرح الروماني في الإسماعيلية

يستعد النجم مصطفى حجاج لإحياء حفلا غنائيا ضخما، وسط جمهوره بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم 5 مايو احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الروماني بالإسماعيلية ومن المقرر أن يقدم مصطفى حجاج خلال عدد كبير من أغنياته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير ومنها: "يا منعنع، وأبويا قالي زمان، ويا باي، ونصيبي وقسمتي، وخطوة، وشكشكة، والوجع، وزحمة حياتي، ويلا برة من حياتي، و الله ما ينفع، وسنين، وأه يا حنان"، وغيرها من الأغنيات.

ويعمل مصطفى حجاج في الوقت الحالي على تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة حيث يتواجد بشكل شبه يومي داخل الاستوديو على مدار أيام شهر رمضان للانتهاء من أعماله الغنائية الجديدة تمهيدا لطرحها لجمهوره خلال موسم الصيف المقبل.

آخر أعمال مصطفى حجاج الغنائية

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان «سنين»، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «ياباي» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات الغنائية الإلكترونية.

وتعاون مصطفى حجاج في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، ومهندس الصوت هاني محروس، ووتريات يحيى يوسف وحسن سعيد، وعازف الإيقاع أحمد عيادي وتم تسجيل الأغنية داخل ستوديو «إم ساوند 1».

كلمات أغنية «سنين»

سنين بتهرب مننا قدام عينينا

سنين بتصعب نفسنا أكتر علينا

سنين بتهرب مننا قدام عينينا

سنين بتصعب نفسنا أكتر علينا

حبيت وعاشرت ناس كانوا في الأساس كده غدارين

خلوني أقول لنفسى الضربة هتجيلك منين

عرفت شكل الكدابين

وبقيت عيني في عينيهم

خدوا من عمرى أحلى سنين

وجعونى الله يجازيهم

بضحك وعينى مدمعين

على اللى عملته ليهم

عرفت شكل الكدابين

وبقيت عيني في عينيهم

خدوا من عمرى أحلى سنين

وجعونى الله يجازيهم

بضحك وعينى مدمعين

على اللى عملته ليهم

اللى غدروا بينا

كانو نور عينينا