العراق: تدمير مضافات ودراجات نارية لـ«داعش» الإرهابي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، عن تدمير مضافات ودراجات نارية لعناصر تنظيم “داعش” الارهابي خلال عملية أمنية جنوب شرق صلاح الدين.

وفي التفاصيل، قال معاون آمر لواء 22 شريف الغرابي، وفق بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، إن قطعات لواء22 من الفوج الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وفوج المغاوير واسناد اللواء نفذت، اليوم، نفذت عملية أمنية في جزيرة شوكة العيث جنوب شرق صلاح الدين بمشاركة فوجي مغاوير الأول والثاني لعمليات صلاح الدين وخلية الصقور بعد أن نفذ طيران الجيش العراقي عدة أهداف ليلة أمس، وفقا لمعلومات مسبقة.

وأضاف الغرابي، أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من المضافات ومجموعة من الدراجات النارية التابعة لفلول داعش الإرهابي، مبينا أن العملية تهدف لتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من اتخاذ هذه المناطق ملاذا لها لاستهداف القطعات الأمنية.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن إلقاء القبض على ثلاثة ممن قالت إنهم مطلوبون في قضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك».

وأضافت: «في السياق ذاته، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة بريمة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك».

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد أعلن مساء أمس الاثنين، إلقاء القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن عملية ضبط الإرهابيين جاءت بناءً على "توجيه القائد العام للقوات المُسلحة" واستكمالاً لسلسلة تطهير المُدن من بقايا عناصر داعـش.

وقد تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 3 إرهابيين من عناصر داعش في محافظة الأنبار "بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".