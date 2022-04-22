الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلماني روسي: لا نستبعد إجلاء مواطنينا من الغرب بسبب تزايد الـ«روسوفوبيا»

قسطنطين كوساتشوف
قسطنطين كوساتشوف

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، أن إجلاء المواطنين الروس من الدول الغربية قد يكون ضروريًا بسبب تزايد "الروسوفوبيا" أو ما يٌعرف بـ"معادة الروس" ضد المواطنين الروس في دول الغرب.


وقال كوساتشوف، خلال اجتماع لحزب "لروسيا الموحدة" حول مشكلة الغرب "روسوفوبيا": "لا أستبعد أنه في بعض الحالات قد يكون من الضروري إجلاء مواطنينا عندما يصبح من المستحيل الإقامة في بلدان أخرى".


وأشار إلى أن هذه الفكرة قد تبدو راديكالية للبعض: "ولكن للأسف، فإن الوضع يتطور بسرعة ويتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية"، مُشددًا أنه "يجب أن نكون جاهزين لأي سيناريو". 

وأضاف البرلماني الروسي أن "الروسوفوبيا" تُلاحظ حصريًا في بلدان ما يسمى بالغرب.
كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد لفت، في وقت سابق، إلى موجة غير مسبوقة من الكراهية في بعض دول العالم تجاه كل ما هو روسي.
كما أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكولكوفا، في وقت سابق، أن انتهاك حقوق الروس على أساس جنسيتهم لوحظ في جميع أنحاء العالم، وحجم العداء تجاه كل ما هو روسي غير مسبوق، "لدرجة أنه يمكن أن يطلق على هذه الظاهرة اسم المحرقة الجديدة"، بحسب قولها.

موسكو روسيا الدول الغربية برلماني روسي روسوفوبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«فى الابتلاء ده من 2017».. الإعلامية سالى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

الغربية تسجل صفر إصابات بكورونا

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى