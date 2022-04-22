الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الرسمي لفيلم أحمد حلمي الجديد «واحد تاني»

فيلم واحد تاني
فيلم واحد تاني

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” البوستر الدعائي الرسمي لفيلم “واحد تاني” والذي يخوض بطولته النجم أحمد حلمي، وذلك تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم “واحد تاني” عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم سيد رجب، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنانة روبي، والفنان أحمد مالك والفنانة نسرين أمين، والفنانة الشابة نور إيهاب.

وتدور أحداث فيلم “واحد تاني” حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع في غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “واحد تاني” طرحت مساء أمس الخميس الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا والخيال العلمي بين أبطاله.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

ويشارك النجم أحمد حلمى في السباق الرمضاني من خلال مسلسل إذاعة يحمل اسم، "العصمة في إيدى" يذاع على راديو النيل في موسم رمضان بطولة إدوارد وهنا الزاهد ومحمد رضوان وسامية عاطف، ومن تأليف وإخراج مجدي الكدش.

شركة “سينرجي فيلمز” فيلم “واحد تاني” النجم أحمد حلمي احمد حلمى موسم عيد الفطر المقبل موسم عيد الفطر موسم أفلام عيد الفطر البوستر الرسمي لفيلم “واحد تاني”

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«فى الابتلاء ده من 2017».. الإعلامية سالى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

الغربية تسجل صفر إصابات بكورونا

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى