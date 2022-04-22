طرح البوستر الرسمي لفيلم أحمد حلمي الجديد «واحد تاني»

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” البوستر الدعائي الرسمي لفيلم “واحد تاني” والذي يخوض بطولته النجم أحمد حلمي، وذلك تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم “واحد تاني” عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم سيد رجب، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنانة روبي، والفنان أحمد مالك والفنانة نسرين أمين، والفنانة الشابة نور إيهاب.

وتدور أحداث فيلم “واحد تاني” حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويظهر حلمي بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع في غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “واحد تاني” طرحت مساء أمس الخميس الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا والخيال العلمي بين أبطاله.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

ويشارك النجم أحمد حلمى في السباق الرمضاني من خلال مسلسل إذاعة يحمل اسم، "العصمة في إيدى" يذاع على راديو النيل في موسم رمضان بطولة إدوارد وهنا الزاهد ومحمد رضوان وسامية عاطف، ومن تأليف وإخراج مجدي الكدش.