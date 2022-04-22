الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا للأعياد.. ضبط 137 كيلو لحوم وأسماك فاسدة

الحملة التفتيشية
الحملة التفتيشية

نظمت مديرية الطب البيطري حملة تفتيش مكبرة شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك والفسيخ، وأيضاً المطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالى بمدينة أسوان.

وجاء ذلك استعداداً للأعياد وللحفاظ على الصحة العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المستمرة بمواصلة عمل اللجان المشتركة خلال شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح، مدير الطب البيطري، بأن تنظيم هذه الحملة يأتي طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وأيضاً محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث أسفرت جهود الحملة التى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد، والدكتورة أسماء سلامة، مفتشي البيطرى بإدارة مجازر المديرية، عن ضبط مخالفات بإجمالي 137 كجم عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن هذه المضبوطات شملت 27 كجم من الأسماك، و45 كجم من اللحوم المصنعة، و38 كجم من الدواجن، و28 كجم من الكبدة، كما تم تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.

أسوان شهر رمضان لحوم الطب البيطري محافظ أسوان اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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