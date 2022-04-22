ضبط 10 قطع سلاح و21 متهمًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط «10» قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط «18» قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة»، بحوزة «21» متهمًا، من بينهم «8» لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ «7256» حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.