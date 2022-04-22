الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 قطع سلاح و21 متهمًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط «10» قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط «18» قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة»، بحوزة «21» متهمًا، من بينهم «8» لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ «7256» حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

حكم قضائى مركز شرطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية العناصر الإجرامية امن القليوبية

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وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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