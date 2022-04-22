وزير التعليم: «ورقة المفاهيم» تعد من المختصين فى كل المواد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "ورقة المفاهيم" هي ترجمة لمصطلح أجنبي اسمه "concept sheet” اأو "formula sheet” ولكنها في الحقيقة ليست ورقة وإنما "كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه" يتم إعداده عن طريق مختصين في كل المواد.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تلغي "الأوبن بوك" كما يتردد، مشيرا إلى أن الـ “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم".

وأكد خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها مصدر ثري للمعلومات أيضا بديلا عن الوسائل الأخرى.

واختتم قائلا: “انتظروا الشرح الوافي قريبا”.



وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ وضوابطها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أولاً: طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:ـ

- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الاولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الاجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الاسئلة المقاليه ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ثانياً: طرق عقد امتحانات المواد غير الاساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:ـ

- تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد الغير اساسية و المجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتُعقد الامتحانات تحت اشراف الادارة التعليمية.

ثالثاً: طرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية:ـ

- تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقياً تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية .

رابعاً: طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبناؤنا فى الخارج:ــ

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسي) إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد)، طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الاسئلة وورقة الاجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات ابناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة ـ)

- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الادارة التعليمية التابعة لمحل الاقامة التابع له الطالب.

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع اسئلة الامتحانات صياغة الاسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

خامساً : طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي:ــ

- تبدأ يوم الإثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانية العامة.

- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي.