«عليات» احترفت فن الباركتريه لترسم السيسى من قشور الخشب

بكراسة رسم وألوان بدأت عليات الزاهي الحسيني، الطالبة في كلية التربية النوعية بجامعة مطروح، وتبلغ من العمر ٢٣ عاما، موهبة الرسم وهي في المرحلة الابتدائية عندما أهدتها معلمتها كراسة الرسم والألوان حتى احترفت فن الباركتريه وقررت أن ترسم الرئيس السيسي بقشور الخشب.

"بدأت أرسم بحب" بتلك الجملة بدأت عليات الزاهي حديثها لـ"الدستور"، حيث قالت إن معلمتها في المرحلة الابتدائية كانت سببا في حبها للرسم عندما أهدتها كراسة رسم وألوان وبدأت في تطوير موهبتها من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو على "اليوتيوب" ومتابعة الرسامين المصريين.

وأوضحت أن أسرتها شجعتها لكي تصبح الأفضل، فضلا عن عدد من المعلمين في مدارس مدينة العلمين خلال استكمال مراحل دراستها، مؤكدة أن كلية التربية النوعية بجامعة مطروح هي البوابة الرئيسية لبداية مشوارها الفني والذي تحول من هواية إلى دراسة "قدرت أثبت نفسي في دراستي من حبي في الرسم".

وأضافت أنها بدأت في فن الباركتريه وهو عبارة عن فن يتم فيه تغطية سطح خشبي ببعض القشور الخشبية المقطعة في شكل من الأشكال الهندسية أو العضوية، حيث إنه تم استخدامه في مصر القديمة لتزيين الأثاث الملكي والأبواب والصناديق وألواح الشطرنج بالاعتماد على ألوان الخشب الطبيعية اللي تقارب من الـ٢٠٠ لون ونوع.

وتابعت أنه في مصر القديمة كان يتم استقطاع قشور رقيقة من الخشب يبلغ سمكها ٦ ملل لتزيين الأثاث الملكي، موضحة أنه في العصر الحالي يتم استخدام فن الباركتريه في المنابر وعلى الحوائط والأثاث والشكمجيات، فضلا عن استخدامه حديثا في اللوحات الفنية، مشيرة إلى أنها تعلمت هذا الفن على يد أحد الأساتذة في كلية التربية النوعية بجامعة مطروح وهو الدكتور محمود مصطفى وبدعم من الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتورة ميادة الأغا عميد الكلية.

وأشارت إلى أن طلب الدكتور محمود مصطفى اختيار عنصر لفنان أو شخصية مشهورة أو مؤثرة لتنفيذ عمل فني له، موضحة أنها قامت باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أكثر شخصية مؤثرة في مصر خاصة في ظل الأحداث الحالية.

وأضافت أنها بدأت في عملها الفني وتنفيذ صورة الرئيس السيسي من قشور الخشب نظرا للحملة الممنهجه على السوشيال ميديا ضد مسلسل "الاختيار 3"، متابعة: "قررت أعبر عن دعمي للرئيس بالنيابة عني وعن أهلي و عن جامعتي وجميع من دعموني".