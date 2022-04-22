الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عليات» احترفت فن الباركتريه لترسم السيسى من قشور الخشب

عليات الزاهي الحسيني
عليات الزاهي الحسيني

بكراسة رسم وألوان بدأت عليات الزاهي الحسيني، الطالبة في كلية التربية النوعية بجامعة مطروح، وتبلغ من العمر ٢٣ عاما، موهبة الرسم وهي في المرحلة الابتدائية عندما أهدتها معلمتها كراسة الرسم والألوان حتى احترفت فن الباركتريه وقررت أن ترسم الرئيس السيسي بقشور الخشب.

received_1227328687800284

"بدأت أرسم بحب" بتلك الجملة بدأت عليات الزاهي حديثها لـ"الدستور"، حيث قالت إن معلمتها في المرحلة الابتدائية كانت سببا في حبها للرسم عندما أهدتها كراسة رسم وألوان وبدأت في تطوير موهبتها من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو على "اليوتيوب" ومتابعة الرسامين المصريين.

received_4869787626403885

وأوضحت أن أسرتها شجعتها لكي تصبح الأفضل، فضلا عن عدد من المعلمين في مدارس مدينة العلمين خلال استكمال مراحل دراستها، مؤكدة أن كلية التربية النوعية بجامعة مطروح هي البوابة الرئيسية لبداية مشوارها الفني والذي تحول من هواية إلى دراسة "قدرت أثبت نفسي في دراستي من حبي في الرسم".

received_1352708741914826

وأضافت أنها بدأت في فن الباركتريه وهو عبارة عن فن يتم فيه تغطية سطح خشبي ببعض القشور الخشبية المقطعة في شكل من الأشكال الهندسية أو العضوية، حيث إنه تم استخدامه في مصر القديمة لتزيين الأثاث الملكي والأبواب والصناديق وألواح الشطرنج بالاعتماد على ألوان الخشب الطبيعية اللي تقارب من الـ٢٠٠ لون ونوع.

received_383531486984604

وتابعت أنه في مصر القديمة كان يتم استقطاع قشور رقيقة من الخشب يبلغ سمكها ٦ ملل لتزيين الأثاث الملكي، موضحة أنه في العصر الحالي يتم استخدام فن الباركتريه في المنابر وعلى الحوائط والأثاث والشكمجيات، فضلا عن استخدامه حديثا في اللوحات الفنية، مشيرة إلى أنها تعلمت هذا الفن على يد أحد الأساتذة في كلية التربية النوعية بجامعة مطروح وهو الدكتور  محمود مصطفى وبدعم من الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتورة ميادة الأغا عميد الكلية.

received_516898436704902

وأشارت إلى أن طلب الدكتور محمود مصطفى اختيار عنصر لفنان أو شخصية  مشهورة أو مؤثرة لتنفيذ عمل فني له، موضحة أنها قامت باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أكثر شخصية مؤثرة  في مصر خاصة في ظل الأحداث الحالية.

وأضافت أنها بدأت في عملها الفني وتنفيذ صورة الرئيس السيسي من قشور الخشب نظرا للحملة الممنهجه على السوشيال ميديا ضد مسلسل "الاختيار 3"، متابعة: "قررت أعبر عن دعمي للرئيس بالنيابة عني وعن أهلي و عن جامعتي وجميع من دعموني".

received_3254607024823600
received_2101703386666384
received_4936624836459344
received_1127254454509172
received_733270304710185
received_5169967223052619
received_423697072895613
received_1111924886257060
مطروح الرئيس السيسي مصر القديمة جامعة مطروح قشور الخشب فن الباركترية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء «الأوبن بوك» بامتحانات الثانوية

«المهن التمثيلية» تُحيل بدرية طلبة للتحقيق بسبب ريهام حجاج

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى