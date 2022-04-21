خناقة عرب غنيم.. ضبط أصحاب مقطع فيديو المشاجرة بـ«السنج» فى حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين الذين ظهروا في مقطع فيديو يتشاجرون بالأسلحة البيضاء "سنج"، ويروعون المواطنين بمنطقة عرب غنيم بحلوان.

البداية عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو لقيام مجموعة من الشباب يتشاجرون بالسنج بمنطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان، ويروعون المواطنين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم "أحمد ل"، 28 سنة، ومقيم بعرب غنيم، و"محمد ج، وشهرته بوبه، ومقيم بعين حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم علي أسلحة نارية ومواد مخدرة وأسلحة بيضاء، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.