اكتفى بقطعتين فقط.. 5 طرق فعالة للحفاظ على وزنك مع تناول كعك العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي يشتهر فيه تناول كميات كبيرة من الكعك والبسكوت وغيرها من الحلويات، التي لا يخفى على أحد أنها تعمل على زيادة كبيرة في الوزن.

في السطور التالية نشير إلى أفضل طريقة لتناول الكعك وحلويات العيد ولكن دون زيادة في الوزن، بحسب ما ورد في موقع "health ":

اكتفي يقطعتين فقط من الكعك في العيد:

المشكلة ليست في تناول الكعك بشكل عام وإنما في الكمية التي نحصل عليها منه على مدار اليوم، فإذا كان هناك ضرورة من تناول الكعك فمن المهم والضروري أن نضبط الكمية التي يتم تناولها من الكعك عن طريق الاكتفاء بعدد 2 كعك فقط على مدار اليوم، مع مراعاة أن يتم الفصل بين الكعكة والأخرى بمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

استبدال النشويات بالكعك:

يجب مراعاة أن اليوم الذي نقوم فيه بتناول الكعك ألا نقوم فيه بتناول أي نوع من أنواع النشويات سواء كانت مكرونة أو أرز أو خبر، لأن النسبة التي يمكن أن تحصل عليها خلال اليوم من هذه الأنواع، تحصل عليها بالفعل من قطعتين فقط من الكعك، لذلك إن أردت الحفاظ على الوزن الخاص بك لا تأكل جميع هذه الأنواع في يوم واحد، واكتفي بأحدهم فقط.

الإكثار من تناول كميات كبيرة من الماء:

يجب مراعاة تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، لتعويض ما يحتاجه الجسم من الماء ومن المهم أن تتم مراعاة تناول كميات مناسبة من الماء متى أردت تناول الكعك خلال أيام العيد.

الاعتذار عن تناول كميات إضافية ضروري للغاية:

في كثير من الأحيان يتعرض البعض للضغط من قبل الأهل والأقارب أثناء زيارتهم في أيام عيد الفطر المبارك عن طريق عرض كميات كبيرة من الكعك، ولكن لا يجب أن تستسلم لمثل هذه العروض، واكتفي بما قمت بتحديده لنفسك لكي تحافظ على وزنك من الزيادة وهي كعكتين فقط لا أكثر.

قلل من الكعك وأكثر من المكسرات:

يجب أن تقوم بتناول كميات كبيرة من المكسرات بالمقارنة بالكعك، حتى يتحقق لك الشبع دون زيادة كبيرة في الوزن.