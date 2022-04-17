الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من 70 لـ 450.. أسعار كحك العيد 2022 في المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

كحك العيد
كحك العيد

مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، يبدأ المواطنون في البحث عن أسعار كحك العيد والذهاب لشرائه من الأماكن المخصصة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور أسعار كعك العيد 2022 بحسب ما أعلنت عنه وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية:

ونشرت وزارة التموين أسعار كعك العيد والبسكويت التي توفرها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها.

أسعار كعك العيد 2022 في المجمعات الاستهلاكية

كيلو كعك سادة 75سعره جنيهًا

كيلو كعك بالملبن سعره 70 جنيهًا

كيلو كحك مشكل عادي سعره 70 جنيهًا

2 كيلو كحك مشكل بالمكسرات سعره 200 جنيه

كيلو كعك بالمكسرات 110 جنيهًا

2 كيلو كحك مشكل عادي سعره 160 جنيهًا

كيلو بسكويت نشادر سعره 70 جنيهًا

سعر كيلو البيتي فور العادي 75 جنيهًا

سعر كيلو بيتي فور لوكس 100 جنيه

سعر كيلو غريبة سادة 105 جنيهات

سعر كيلو غريبة باللوز 105 جنيهات

أسعار كعك العيد 2022 في المحلات التجارية

كيلو الكعك السادة والمحشي ملبن وعجمية 135 جنيهًا.

كيلو كعك عين الجمل 180 جنيها

كيلو كعك الفستق 200 جنيه.

كيلو الغريبة باللوز بـ180 جنيها.

سعر كيلو المنين 120 جنيها.

سعر كيلو البيتي فور 145 جنيها

سعر كيلو البيتي فور بالمكسرات 190 جنيها.

سعر علبة مشكل وزن كيلو 135 جنيها.

علبة مشكل كيلو ونصف 215 جنيها

علبة مشكلة 3 كيلو 450 جنيها.

شهر رمضان عيد الفطر أسعار كحك العيد كحك العيد أسعار كعك العيد المجمعات الاستهلاكية

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