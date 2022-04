الاختيار 3 الحلقة 20| مظاهرات إخوانية للضغط على شيخ الأزهر.. والمعزول مرسي يهاجم «عصام سلطان»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، نجاح فتاة الشرقية “إسراء” في اختبار الولاء الجديد، حيث صدرت لها الأوامر بالتوجه إلى مقر الكتيبة 101 بالعريش ورصد جميع المداخل والمخارج، بدعوى التقدم ببلاغ .

ودخلت إسراء الكتيبة لتجد العقيد مصطفى “أحمد السقا” في استقبالها ، وسألها عن طبيعة هذا الاختبار فردت: " قالولي لما أخرج اوصف لهم كل حاجة شوفتها وسمعتها"، وشدد عليها الالتزام بكل طلباتهم وتنفيذها حرفيًا.

وبعد عودتها إلى مقر الجماعة الإرهابية استقبلها “أبو منير” ليؤكد نجاحها في المهمة، وإثبات ولائها للجماعة.

تسمم طلاب جامعة الأزهر

وسلطت الحلقة 20 الضوء على الحدث الضخم الذي شهدته جامعة الأزهر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية وهي حادثة تسمم المئات من طلاب الأزهر القاطنين في المدينة الجامعية، بعد تناولهم وجبة من تلك المدينة والتي أعقبها أحداث كثيرة ضد حكم الإخوان.

ونظم الآلاف من طلاب جامعة الأزهر مسيرة إلى مشيخة الأزهر بالدراسة، تنديدًا بتسمم المئات من زملائهم بالمدينة الجامعية، وقام الطلاب لدى وصولهم إلى مقر المشيخة باقتحامها، وأغلق الطلاب طريق النصر من الجهتين والشوارع الفرعية المؤدية له بالحواجز الحديدية، احتجاجًا على إصابة المئات من زملائهم بالتسمم جراء تناول وجبات فاسدة بالمدينة الجامعية.

مظاهرات إخوانية ضد شيخ الأزهر فى الحلقة 20 من الاختيار 3

حاولت قيادات الجماعة الإرهابية تنظيم مظاهرات ضد شيخ الأزهر لإجباره على مشروع الصكوك الذي اقترحه الإخوان ويريدون تنفيذه.



وتناولت الحلقة حديث بين مسئول بقطاع الأمن الوطني والضابط زكريا يونس تناول معلومات حول القيادي الشاب حسان من كوادر الإخوان الإرهابية الذي يقوم بتدريب شباب الإخوان داخل مراكز الشباب على التدريبات القتالية التي يكونها وزير الشباب الإخواني.

تسريب الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3

وعرضت الحلقة تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

وقال خيرت الشاطر:" عصام مش عاقل أصلا في عداوته مش عاقل طبيعة شخصيته كده، عصام سلطان.. بس هو كان رئيس اتحاد الطلبة وعامل إنه زعيم، وبعدين إحنا إشكاليتنا الرئيسية معاه، بس منقدرش نعلنها صراحة.. لما فتح مكتب محامي كان عندنا أدلة إنه بيدي رشاوى وكده.. فمينفعش أخلاقيا بغض النظر إنك تتفق سياسيا إنك تتعامل معاه تحت أي ظرف، زي واحد زنا بقى مينفعش تقول عليه إخوان مسلمين".

ورد مرسي: “هو خد فلوس منين؟” خيرت الشاطر يكمل: أو واحد سرق أو وخلافه فهو كان عنده انحرافات قوية.. بس إحنا مش أسلوبنا بقى إن إحنا نقعد نتكلم في موضوعات".

مرسي: “خد فلوس لما سافر إيران خد فلوس، وبعدين ده واحد جايبلي الوصل اللي غير بيه الفلوس حتى في مكتب من المكاتب”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء ويعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات : 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء