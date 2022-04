الاختيار 3 الحلقة 20.. رسائل السيسي عن تقدير الموقف لحماية مصر من الحرب الأهلية

سلطت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على حديث الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في تلك الفترة (يجسد الدور ياسر جلال) عن تقدير موقف الأحداث في البلاد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية في محاولة لحماية مصر من الحرب الأهلية.

وقال السيسي في حديثه لأحد قيادات الجيش: "عملت أيه في تقدير الموقف، ليرد عليه قائلا: وصلته لأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، ليعقب وزير الدفاع: احنا واثقين في دا وبنعمل دا خوفا على مصر”.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

