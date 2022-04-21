الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل طاقة النواب يطالب الفلاحين بتوريد أكبر كميات من القمح للحكومة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفذ العديد من المشروعات الزراعية الكبرى في المجال الزراعي، مضيفا أن اليوم يعد بمثابة عيد للمصريين وإنجاز كبير في منطقة توشكي جنوب الوادي بمحافظة اسوان.

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق طفرة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي في مصر والارتقاء به من أجل إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية، وأيضا لدعم الأمن الغذائي بجانب توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.

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برلماني: السيسي أعاد الحياة لمشروع توشكى

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برلمانية: مشروع توشكى كنز مصر الاستراتيجي للاكتفاء الذاتي من القمح

وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين وسد الفجوة الغذائية، مشيدا بخطط ورؤي القيادة السياسية التي تحرص على الوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وناشد الجبلاوي، الفلاحين والمزارعين بتوريد أكبر قدر من القمح للمساهمة في التقليل من الآثار الجانبية للحرب الروسية الاوكرانية.

وفي ذات السياق أكدت النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع توشكى أحد المشروعات القومية العملاقة ويعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط والمنطقة.

وأشادت عضو مجلس النواب، في بيانها، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى، الذي استطاع بتوجيهاته في حل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

وقالت إن مشروع توشكى إنجاز ضخم ويعد مستقبل للجيل الحالي والأجيال المقبلة، فهو سيصبح كنز مصر الاستراتيجي على طريق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، والمحاصيل الاستراتيجية

جنوب الوادي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الزراعي الأمن الغذائي الفجوة الغذائية المحاصيل الاستراتيجية المشروعات الزراعية

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برلمانية: مشروع توشكى كنز مصر الاستراتيجي للاكتفاء الذاتي من القمح

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