الكبير أوي 6 الحلقة 20.. مربوحة المتحدث الرسمي لحقوق نساء المزاريطة

نجحت الحاجة سامانتا في تنفيذ خطتها لإقصاء الكبير عن أفكاره التعسفية ضد المرأة خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوى 6.

واستطاعت مربوحة خلال الحلقة 20 من مسلسل الكبير 6 أن تخدع الكبير بأنها كانت مخطئة حينما انصاعت لرغبات والدته في التمرد عليه لتبدأ مربوحة في تنفيذ الخطة التي رسمتها الحاجة سامانتا لمربوحة ونساء المزاريطة حيث تم إخفاء ملابس جميع رجال أهل القرية وإبقاء جلابية واحدة لكل رجل وتم صبغها باللون الوردي ليتفاجأ الكبير بذلك لتنجح خطة نساء المزاريطة في إجبار الكبير ورجال القرية للرضوغ لطلباتهن.

ويتم عمل مؤتمر صحفي ضخم بحضور وسائل الإعلام وأبناء قرية المزاريطة من الرجال والنساء، وتتولى مربوحة مهمة المتحدث الإعلامي باسم نساء القرية للحصول على حقوقهن وتبدأ في إلقاء الطلبات على الكبير ورجال المزاريطة ويقوم الكبير بمباغتة الجميع ويلقى كلمة تبهر الجميع عن حقوق المرأة وانها النصف الآخر للمجتمع ولا يستطيع الرجل العيش بدونها لتنبهر الحاجة سامانتا وأهالي قرية المزاريطة بكلام الكبير ورغم كلامه عن الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة إلا أنه يرفض السماح لهن بدخول مركز الشباب ليبدأن في التمرد مرة أخرى على الكبير ليوافق على السماح لهن بدخول مركز الشباب ليوم واحد في الأسبوع ويستعد نساء القرية لدخول مركز الشباب بالملابس الرياضية ولكن يتفاجئن بأن حالة مركز الشباب سيئة للغاية.

مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 20



ومسلسل الكبير اوى الجزء السادس يذاع بشكل حصري يوميا على شبكة قنوات «ON E» يوميا بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6



مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي، و الوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام، و بيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و سما إبراهيم، ومحمد اوتاكا، وليلى عزالعرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين ابو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد و آخرون، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.