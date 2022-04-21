فتح باب التقدم لحج الجمعيات والاستعداد لعيد الفطر.. أبرز أنشطة «التضامن»

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من الأنشطة يستعرضها الدستور في التقرير التالي: -

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأحد

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل 2022م، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م.

https://www.dostor.org/4064493

اتحاد الجمعيات: نتعاون مع «التضامن» لتقديم كافة المساعدات لتوفيق الأوضاع

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لبدء الاستعدادات الكاملة لتقديم كافة المساعدات والدعم لجميع الكيانات في عمليات توفيق الأوضاع، في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، وصدور القانون رقم 23 لسنة 2022 والخاص بمد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ 11/4/2022.

https://www.dostor.org/4064555

«التضامن»: 14 ألف مشروع لتنمية المرأة الريفية وتحسين أوضاعهن المعيشية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المشروعات المقدمة للمرأة بلغت أكثر من 14 ألف مشروع من خلال "مشروعات تنمية المرأة الريفية" بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسيدات.

https://www.dostor.org/4064634



وزارة التضامن ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

رفعت وزارة التضامن الاجتماعي، استعداداتها لعيد الفطر المبارك، من خلال إنشاء غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف معاشات مايو، وصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لأكثر من 3.8 مليون مستفيد، بالإضافة الى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات الغذائية والعينية للأسر الأولى بالرعاية

https://www.dostor.org/4064894