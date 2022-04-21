«تعليم الوادي الجديد» يطلق مسابقة ثقافية للطلاب

قال الدكتور جمال حسن وكيل تعليم الوادي الجديد، إنه يجري التنسيق مع مدير عام التعليم العام وتوجيه اللغة الإنجليزية لإطلاق مسابقة ثقافية للطلاب احتفالا بالعشر الأواخر من رمضان.

يأتي ذلك في إطار تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المسابقة تنطلق غدا الجمعة 21 من رمضان لمدة ٥ أيام، حتى 25 رمضان، من خلال طرح سؤال يومي على صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم الساعة 3 عصرا «باللغة الإنجليزية»، ويتم تلقي الإجابات (باللغة الإنجليزية) من خلال التعليقات حتى 8 مساء، على أن يتم إجراء القرعة وإعلان 3 فائزين في اليوم التالي وسيتم منحهم جوائز عينية وشهادات تقدير.

كما أعلن الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادي الجديد، فوز التلميذ باسل محمود حسن، مدرسة الخارجة الرسمية للغات بالمركز الثالث جمهوريا بمسابقة التلميذ المثالي (المرحلة الابتدائية _ بنين).

