سيدة المترو أمام النيابة: «مضربتش حد ونصحتهم زي بناتي»

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، الخميس، إلى أقوال المتهمة بالاعتداء على 3 فتيات بمحطة المترو.

وقالت المتهمة إنها مقيمة بمنطقة المعادي وأثناء عودتها في المترو من عملها، رأت فتيات يرتدين ملابس ترى أنها غير لائقة في الشهر الفضيل، فحاولت نصحهن مثل بناتها، لا سيما في وجود رجل حولهن في المحطة.

واحتدم النقاش بينهن، ووجهت حديثها لإحداهن في عمر نجلتها لترد عليها: "ميشرفنيش إنك تبقي أمي"، كما أكدت أن النقاش لم يتطور إلى تشابك بالأيدي.

وبدأت نيابة دار السلام الجزئية، الخميس، التحقيق فى واقعة اعتداء سيدة على 3 فتيات في مترو الأنفاق داخل إحدى عربات السيدات بالمترو، اعتراضًا على الملابس التي ترتديها إحداهن والتي وصفتها السيدة بالفاضحة.

وأمرت النيابة بعرض وتفريغ الفيديوهات المصورة لكشف ملابسات الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسيدة تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضًا على الملابس التي كانت ترتديها.