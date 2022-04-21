حبس عامل قضم إصبع مديره في مطعم بالزمالك

قررت النيابة العامة بقصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقضم إصبع مديره في العمل داخل مطعم بالزمالك.

وكان المجني عليه حضر للنيابة وتنازل عن شكواه عقب اعتراف المتهم وتصالح الطرفين.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل قام بقضم «صباع مديره» في العمل داخل مطعم بحي الزمالك بمنطقة القاهرة بسبب توبيخه في العمل، وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهم بالواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في «عقلة الإصبع» وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم إصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.