المبعوث المالطي يؤكد رغبة بلاده إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، المبعوث الخاص المالطي "ألكسندر دلي"، بحضور سفير بلاده لدى ليبيا، "تشارلز صليبا"، الذي نقل تحيات رئيس المالطية، "جورج فيلا"، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكد المبعوث المالطي رغبة بلاده إجراء انتخابات يرضى بنتائجها الأطراف السياسية، وقدم دعوة لاستضافة بلاده أي لقاءات تجمع الأطراف السياسية الليبية، تفضي بنتائج تساهم في استقرار ليبيا.

وأشاد المبعوث المالطي بدور المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار، إلى حين إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، وأكد على عمق العلاقات الليبية - المالطية، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين ، ورغبة الشركات المالطية العودة لاستئناف أعمالها في ليبيا، كما أشار السفير لبدء منح سفارة بلاده في طرابلس تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين.

بدوره أكد عبد الله اللافي، استمرار التزام المجلس الرئاسي في حياديته، ورغبته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، لضمان استقرار ليبيا، ودعمه لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفاني ويليامز"، حول إنجاز القاعدة الدستورية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات يتحقق من خلالها تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكد النائب على أن العلاقات الليبية - المالطية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وأهمية العمل على تعزيزها لزيادة فتح آفاق التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق، استقبال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، لبحث التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، إن الأمين العام استمع من المبعوثة الأممية إلى عرض حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي اختتمت الجولة الأولى من أعمالها اليوم.