الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طلعت يسلم كأس البطولة الرمضانية ICTBALL لفريق «المصرية الاتصالات»

وزير الاتصالات مع
وزير الاتصالات مع فريق المصرية للاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحفل الختامي للبطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعقد في نسختها الرابعة عشر تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنادي القرية الذكية ، وقد قام سيادته بتسليم كأس البطولة لفريق الشركة المصرية لاتصالات والذي فاز على فريق جوتشات في المباراة النهائية بخمسة أهداف نظيفة، وقد تسلم كأس البطولة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

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شارك في حفل تسليم جوائز البطولة لفيف من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الدكتور علي منيسي، رئيس شركة SEE، المهندس وائل أبوالعلا رئيس شركة جوتشات ،والدكتور ناجي أنيس نائب رئيس مجموعة بنية، خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، شيماء عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة جوتشات مصر، أشرف مختار مسئول العلاقات الصحفية والإعلامية بشركة اتصالات مصر، داليا راشد مدير الإعلام بشركة دل تكنولوجيز مصر، رغدة عامر مديرة العلاقات الصحفية بشركة أوبو إيجبت.

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وأثنى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمته على حسن تنظيم البطولة، كما قام بتسليم درع البطولة لأسرة المرحوم أحمد عواد مدير تحرير جريدة الشروق، مؤكدا أن المرحوم أحمد عواد من الشخصيات الوطنية والصحفية البارزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنه بذل قصارى جهده في عمله وترك لأسرته سيرة عطرة يفخرون بها كما أنه مثال للصحفي المجتهد والمُلتزم.

وحصدت شركة جوتشات المركز الثاني في البطولة الرمضانية بعد أداء مُشرف طوال أيام البطولة وجاء فريق البريد في المركز الثالث بعد فوزه على فريق شركة SEE بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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كما كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الشخصيات والقيادات التي ساهمت في إنجاح البطولة وأبرزهم الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية، المهندس محمد أمين النائب الأول لرئيس شركة دل تكنولوجيز العالمية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المهندس محمد سامي المدير العام لشركة SAP مصر.

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وزير الاتصالات مع  فريق المصرية للاتصالات

وخلال الاحتفالية تم تكريم كل من أحمد عصام فرج اللاعب بفريق الشركة المصرية للاتصالات بلقب هداف البطولة ، وحصد الكابتن حمادة طلبة من فريق الشركة المصرية للاتصالات على لقب أفضل لاعب في البطولة، كما حصل خير دونجا من فريق الشركة المصرية للاتصالات لقب أفضل حارس مرمى، وحصد هيثم عبد الرسول من فريق شركة SEE لقب أفضل أخلاق رياضية، وحصد فريق شركة سهل على لقب الحصان الأسود، وحصد أحمد عصام عوض  من فريق شركة IBM مصر على لقب أفضل جو حماسي في البطولة، كما حصد كل من بهاء عبد الحليم المدير الإداري لفريق مجموعة بنية على لقب أفضل مدير إدارى مناصفة مع الكابتن أحمد تمساح  من فريق المصرية للاتصالات وحصد محمود عكاشة من فريق الشركة المصرية للاتصالات على  درع أفضل مدير فني، وحصد عبدالله محمد عبد الله من فريق الهيئة القومية للبريد على لقب أفضل أخلاق رياضية بين اللاعبين.

وزير الاتصالات مع فريق المصرية للاتصالات
وزير الاتصالات مع فريق المصرية للاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحفل الختامي للبطولة الرمضانية بتسليم كأس البطولة فريق الشركة المصرية لاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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