الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل نيكاراغوا

زلزال
زلزال

وقع زلزال شدته 6.7 درجات قبالة سواحل "نيكاراغوا" الخميس، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الذي لم يصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وذكرت حكومة "نيكاراغوا"، أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار على الفور، وقدر معهد "نيكاراغوا" للدراسات الجيولوجية (إنتر) من جانبه قوة الزلزال بـ6,8 درجات كما ورد في بيان.

ولم يصدر مركز الإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ الواقع في هاواي تحذيرًا بناء على البيانات المتاحة.

وقال المعهد الأمريكي، إن الزلزال وقع عند الساعة 01,42 (07,42 تغ) وحدد مركزه على عمق 25,3 كيلومترا وعلى بعد نحو ستين كيلومترا عن ساحل الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وذكر المعهد أن هناك احتمالًا ضئيلًا لوقوع إصابات وأضرار لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هياكل المباني في المنطقة هشة أمام الزلازل.

وقالت نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته "روزاريو موريو"، لوسائل الإعلام الحكومية: "كان زلزالًا قويًا جدًا"، وأضافت: "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن" لكنها حذرت من هزات ارتدادية محتملة.

وذكر سكان تحدثوا لمحطة الإذاعة "لا نويفا راديو يا" الرسمية أنهم شعروا بقوة بالزلزال في العاصمة ماناغوا وكذلك في شمال وجنوب البلاد مع انقطاعات في التيار الكهربائي.

أحزمة زلزالية أخبار زلزال اليوم نيكاراغوا

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وائل لطفي

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