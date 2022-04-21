المشدد 15 سنة لفلاح بتهمة حيازة الهيروين لترويجه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، فلاح، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لحيازته الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 1919 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 149 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 يناير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم إيهاب م ال أ أ، 39 سنة، فلاح، مقيم بمركز الزقازيق؛ لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاحًا أبيض (سكين) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتبين حيازة المتهم 89 قصاصة و4 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر وسلاحًا أبيض (سكين) ومبلغًا ماليًا وهاتفين محمولين، وبمواجهته بالمضبوطات من مواد مخدرة أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهواتف للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.