الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد سارة التونسي.. اليوم

الفنانة سارة التونسى
الفنانة سارة التونسى

تعقد محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، والتي أقامها المستشار هيثم عباس دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بصفته وكيلا عن شركة "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسى، يطالبها بتعويض عشرة ملايين جنيه، بسبب الإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية»؛ لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود. 

وجار إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقها المادية والمعنوية.

محكمة جنوب القاهرة المحكمة الاقتصادية سارة التونسي

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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