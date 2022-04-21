الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من وزير التعليم على مطالبات طلاب الثانوية برجوع الـ«open book»

طارق شوقي
طارق شوقي

تسأل العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن هل وزارة التربية والتعليم ستتراجع عن قرار إلغاء الـ"open book" في امتحانات الثانوية العامة.

 

وتوجهت "الدستور" بالسؤال لوزير التربية والتعليم، وقال في تصريح خاص: “القرار نهائي تماما ويجب أن نغلق هذا الموضوع”.

 

وكان آثار إلغاء نظام الـ"open book" بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، قلق الطلاب وأولياء الأمور بالصفوف الثلاثة.
 

وأكد ولي أمر أن النظام  كله معتمد على الـ"open book" بداية من الصف الأول الثانوي، وأسئلة النظام الجديد تعتمد  على الفهم وليس الحفظ، متسائلا كيف سيحل الامتحان بدون الكتاب المدرسي أو التابلت.

 

وأضاف أن أسئلة امتحانات العام الماضي جاء نصفها للطالب المتفوق، لذلك لا يوجد تكافؤ في الفرص.

 

وأكد ولي أمر آخر، أن الوقت متأخر جدا على الإعلان عن عدم السماح بدخول الكتاب المدرسي أو التابلت مع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم وقالت إن الامتحانات سوف تنطلق في ٢٦ يونيو وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الوزارة سوف توفر ورقة مفاهيم في الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي وهذه الورقة سوف تكون بديلة للكتاب المدرسي والتابلت.

 

وأوضحت أن الامتحانات سوف تكون بنظام البابل شيت ولكنه مطور عن الأعوام الماضية وسوف يكون التصحيح الكتروني بالكامل.

 

ولمواجهة لجان الشغب أعلنت الوزارة عن تركيب كاميرات في لجان الثانوية العامة لمتابعة الأمر، مؤكدة أن الوزارة ستقوم يعمل غرفة عمليات لامتحانات الثانوية العامة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة. 

 

وقالت الوزارة أيضا خلال البيان الصحفي، إن اللجان غير المضافة للمجموع سيتم امتحانها في لجان قبل الموعد الأساسي للامتحان.

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